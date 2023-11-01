В Одесской области сбили две авиаракеты Х-59

Армия РФ с утра 1 ноября пыталась атаковать Одесскую область. Противовоздушная оборона сбила две ракеты Х-59.

РФ атаковала ракетами Одесщину

Украинские защитники сбили над морем в Одесской области две управляемые авиаракеты Х-59, которые выпустили из самолетов тактической авиации РФ.

1 ноября 2023 зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования ''Юг'' над морем были уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района, - сообщили в ПС. Поделиться

Что известно о ночной атаке 1 ноября

Около полуночи российские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. За несколько часов почти 100 спасателей тушили огонь. Использовали робот для пожаротушения. Прошло без жертв.

Также вечером оккупанты обстреляли Купянский район. В селе Петропавловка один человек погиб, еще один получил ранения.

В Донецкой области в результате обстрела поселка Южное погиб один человек.

Также оккупанты трижды из артиллерии атаковали Никопольский район в Днепропетровской области. Под удар попали город Никополь, села Ильинка и Марьевка.

Враг обстреливал Херсонскую область всю ночь. Вечером оккупанты нанесли удар по селу Чаривне в Бериславском районе и городу Берислав. Пострадали два человека. Под обстрел попал село Чайкино Херсонского района, один человек погиб. После полуночи русские военные снова обстреляли Бериславский район. Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львову.

В полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков в Николаевской области. Повреждены два частных дома.

Всего было сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131", также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Сообщается, что захватчики целили по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.

Всего в сутки враг обстрелял 118 населенных пунктов в 10 регионах. С начала года это самое большое количество попавших под удар городов и сел.