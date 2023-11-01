Армия РФ обстреляла Херсон и Никополь — есть погибшие

Утром 1 ноября под огнем российских захватчиков оказались Херсон и Никополь. По предварительным данным, погибли две женщины.

Что известно об обстреле Херсона 1 ноября

В результате атаки врага погибла сотрудница городской военной администрации, еще трое гражданских были ранены.

Эту информацию уже подтвердили глава Херсонской МВА Роман Мрочко и заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.

Российские оккупационные войска атакуют Херсон. Под обстрелом центральная часть города, - сказано в сообщении. Поделиться

В МВА призывали не находиться на открытом пространстве и направляться в укрытие.

По словам Мрочко, в результате утренних обстрелов один человек погиб и три человека получили ранения, среди них есть работники МВА и Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.

Около 9.00 враг с временно оккупированного левого берега ударил по Херсону. Попал возле многоэтажек, – рассказывает он. Поделиться

Кроме того, уточняется, что в момент атаки женщины и мужчины находились на улице. Трое из них – сотрудники Херсонской городской военной администрации, Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.

Раненая женщина в тяжелом состоянии. У нее травматическая ампутация левого предплечья, ранение брюшной полости. Один из мужчин получил легкие травмы, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей. Поделиться

Что известно об атаке россиян на Никополь 1 ноября

В результате новой атаки беспилотника на город Никополь в Днепропетровской области погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Утром враг ударил по Никополю. Направил на город дрон-камикадзе. Погибла 59-летняя женщина. Четверо человек пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще – 73-летний мужчина, – заявил он. Поделиться

Также известно, что оккупанты повредили частное предприятие. Информация уточняется.