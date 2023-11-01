Армия РФ обстреляла Херсон и Никополь — есть погибшие

Утром 1 ноября под огнем российских захватчиков оказались Херсон и Никополь. По предварительным данным, погибли две женщины.
Что известно об обстреле Херсона 1 ноября
В результате атаки врага погибла сотрудница городской военной администрации, еще трое гражданских были ранены.
Эту информацию уже подтвердили глава Херсонской МВА Роман Мрочко и заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.
В МВА призывали не находиться на открытом пространстве и направляться в укрытие.
По словам Мрочко, в результате утренних обстрелов один человек погиб и три человека получили ранения, среди них есть работники МВА и Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.
Кроме того, уточняется, что в момент атаки женщины и мужчины находились на улице. Трое из них – сотрудники Херсонской городской военной администрации, Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов.
Что известно об атаке россиян на Никополь 1 ноября
В результате новой атаки беспилотника на город Никополь в Днепропетровской области погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также известно, что оккупанты повредили частное предприятие. Информация уточняется.
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