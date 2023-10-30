Войска РФ обстреляли маршрутку в Херсоне. Есть раненые

30 октября российские войска нанесли удар по Херсону, обстреляв маршрутный автобус. Известно о семи пострадавших. Один человек имеет тяжелые ранения.
Обстрел маршрутки в Херсоне 30 октября
Российские войска еще раз обстреляли Херсон. Под удар попал маршрутный автобус. Известно о семи пострадавших: двое мужчин и пять женщин.
Прокуратура сообщила, что на одном из перекрестков в зоне поражения взорвавшегося снаряда оказалось маршрутное такси с пассажирами.
Повреждены жилые дома, линии электропередач и автотранспорт.
Что известно об обстрелах Херсона
Ранее 30 октября Прокудин сообщил, что в результате российских обстрелов Берислав остался без электроснабжения.
Также электроснабжение исчезло в Новобериславе, Томарино и Шляховое.
В ночь на 30 октября в Херсоне погибла женщина, некоторые херсонцы - заблокированы в своих домах.
Всего за минувшие сутки оккупанты выпустили по области 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 46 снарядов.
В области зафиксировано 42 прилета КАБ. 2 человека погибли, еще 4 – получили ранения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-