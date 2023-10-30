Войска РФ обстреляли маршрутку в Херсоне. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли маршрутку в Херсоне. Есть раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
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30 октября российские войска нанесли удар по Херсону, обстреляв маршрутный автобус. Известно о семи пострадавших. Один человек имеет тяжелые ранения.

Обстрел маршрутки в Херсоне 30 октября

Российские войска еще раз обстреляли Херсон. Под удар попал маршрутный автобус. Известно о семи пострадавших: двое мужчин и пять женщин.

36-летняя херсонка получила тяжелые ранения. Также женщину, 69 лет, госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Прокуратура сообщила, что на одном из перекрестков в зоне поражения взорвавшегося снаряда оказалось маршрутное такси с пассажирами.

Повреждены жилые дома, линии электропередач и автотранспорт.

Что известно об обстрелах Херсона

Ранее 30 октября Прокудин сообщил, что в результате российских обстрелов Берислав остался без электроснабжения.

Также электроснабжение исчезло в Новобериславе, Томарино и Шляховое.

Войска РФ атаковали объект критической инфраструктуры. Повреждения – значительные. Пока неизвестно, когда энергетикам удастся восстановить свет.

В ночь на 30 октября в Херсоне погибла женщина, некоторые херсонцы - заблокированы в своих домах.

Всего за минувшие сутки оккупанты выпустили по области 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 46 снарядов.

В области зафиксировано 42 прилета КАБ. 2 человека погибли, еще 4 – получили ранения.

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