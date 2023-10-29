Россия сбросила десятки авиабомб на Херсонщину

В ночь на 29 октября армия Российской Федерации сбросила 32 управляемые авиабомбы на Херсонскую область.

РФ атаковала Херсонщину управляемыми авиабомбами

Эту информацию официально подтвердила глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Она обращает внимание на то, что российские захватчики активно использовали тактическую авиацию, сбрасывали управляемые авиабомбы.

Этой ночью мы насчитали таких 32, - отметила Наталья Гуменюк. Поделиться

Согласно последним данным, под удар врага попал правый берег Херсонской области вдоль воды.

Кроме того, сообщается, что в результате атаки армии РФ пострадали гражданские.

По словам Натальи Гуменюк, российские оккупанты также направили дроны, максимально пытаясь обойти системы ПВО.

Как правило, такие малые партии беспилотников запускают, чтобы узнать где готовы по ним работать, - объясняет она. Поделиться

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" также сообщила, что два БПЛА в Николаевской области удалось успешно уничтожить.

Что известно о ночной атаке России на Украину 29 октября

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 29 октября российские захватчики атаковали территорию нашей страны пятью ударными БпЛА типа Shahed и управляемой авиационной ракетой Х-59.

Пуски "шахедов" осуществлены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ), КАР Х-59 - с самолета Су-34 (с воздушного пространства Белгородской народной республики). Ракета направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий, - сказано в сообщении. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что все ударные БПЛА врага удалось уничтожить силам и средствам Воздушных Сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Кроме того, сообщается, что боевую работу проделали тактическая авиация и зенитные ракетные войска.