Росія скинула десятки авіабомб на Херсонщину

У ніч на 29 жовтня армія Російської Федерації скинула 32 керовані авіабомби на Херсонську область.

РФ атакувала Херсонщину керованими авіабомбами

Цю інформацію офіційно підтвердила очільниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону “Єдині новини”.

Вона звертає увагу на те, що російські загарбники активно використовували тактичну авіацію, скидали керовані авіабомби.

Цієї ночі ми нарахували таких 32, - зазначила Наталія Гуменюк. Поширити

Згідно з останніми даними, під удар ворога потрапив правий берег Херсонської області вздовж води.

Окрім того, наголошується, що в результаті атаки армії РФ постраждали цивільні.

За словами Наталії Гуменюк, російські окупанти спрямували дрони, максимально намагаючись обійти системи ППО.

Як правило такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати, - пояснює вона. Поширити

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" також повідомила, що два БпЛА у Миколаївській області вдалося успішно знищити.

Що відомо про нічну атаку Росії на Україну 29 жовтня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Уночі 29 жовтня російські загарбники атакували територію нашої країни п’ятьма ударними БпЛА типу “Shahed” та керованою авіаційною ракетою Х-59.

Пуски “шахедів” здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки). Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків, - йдеться в повідомленні. Поширити

Варто звернути увагу на те, що абсолютно усі ударні БпЛА ворога вдалося знищити силам та засобам Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей.

Окрім того, наголошується, що бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.