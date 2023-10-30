Війська РФ обстріляли маршрутку в Херсоні. Є поранені

30 жовтня російські війська завдали удару по Херсону, обстрілявши маршрутний автобус. Відомо про сімох постраждалих. Одна людина має тяжкі поранення.

Обстріл маршрутки в Херсоні 30 жовтня

Російські війська вкотре обстріляли Херсон. Під удар потрапив маршрутний автобус. Відомо про сімох постраждалих: двоє чоловіків та пʼятеро жінок.

36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості, - повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Поширити

Прокуратура повідомила, що на одному із перехресть в зоні ураження снаряду, який вибухнув, опинилося маршрутне таксі із пасажирами.

Пошкоджено також житлові будинки, лінії електропередач та автотранспорт.

Що відомо про обстріли Херсонщини

Раніше 30 жовтня Прокудін повідомив, що внаслідок російського обстрілу Берислав залишився без електропостачання.

Також електропостачання зникло у Новобериславі, Томариному та Шляховому.

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У ніч на 30 жовтня у Херсоні загинула жінка, деякі херсонці - заблоковані у своїх оселях.

Загалом за минулу добу окупанти випустили по області 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону ворог випустив 46 снарядів.

В області зафіксовано 42 прильоти КАБ. 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.