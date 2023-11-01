Армія РФ обстріляла Херсон та Нікополь — є загиблі

Вранці 1 листопада піл вогнем російських загарбників опинилися Херсон та Нікополь. За попередніми даними, загинули дві жінки.
Що відомо про обстріл Херсона 1 листопада
Внаслідок атаки ворога загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще троє цивільних були поранені.
Цю інформацію уже підтвердив глава Херсонської МВА Роман Мрочко та заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.
У МВА закликали не перебувати на відкритому просторі та прямувати в укриття.
За словами Мрочко, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула та троє осіб дістали поранення, серед них є працівники МВА та Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.
Окрім того, уточнюється, що на момент атаки жінки і чоловіки перебували на вулиці. Троє з них – співробітники Херсонської міської військової адміністрації, Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.
Що відомо про атаку росіян на Нікополь 1 листопада
В результаті нової атаки безпілотника на місто Нікополь у Дніпропетровській області загинула одна людина, ще четверо осіб дістали поранення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вранці ворог вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон-камікадзе. Загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще – 73-річний чоловік,- заявив він.
Також відомо, що окупанти пошкодили приватне підприємство. Інформація уточнюється.
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