Армія РФ обстріляла Херсон та Нікополь — є загиблі

Вранці 1 листопада піл вогнем російських загарбників опинилися Херсон та Нікополь. За попередніми даними, загинули дві жінки.

Що відомо про обстріл Херсона 1 листопада

Внаслідок атаки ворога загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще троє цивільних були поранені.

Цю інформацію уже підтвердив глава Херсонської МВА Роман Мрочко та заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба.

Російські окупаційні війська атакують Херсон. Під обстрілом центральна частина міста, - йдеться в повідомленні. Поширити

У МВА закликали не перебувати на відкритому просторі та прямувати в укриття.

За словами Мрочко, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула та троє осіб дістали поранення, серед них є працівники МВА та Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.

Близько 9.00 ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по середмістю Херсона. Поцілив біля багатоповерхівок, - розповідає він. Поширити

Окрім того, уточнюється, що на момент атаки жінки і чоловіки перебували на вулиці. Троє з них – співробітники Херсонської міської військової адміністрації, Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів.

Поранена жінка у важкому стані. У неї травматична ампутація лівого передпліччя, поранення черевної порожнини. Один з чоловіків отримав легкі травми, інший ушпиталений у стані середньої тяжкості. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблої. Поширити

Що відомо про атаку росіян на Нікополь 1 листопада

В результаті нової атаки безпілотника на місто Нікополь у Дніпропетровській області загинула одна людина, ще четверо осіб дістали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вранці ворог вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон-камікадзе. Загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще – 73-річний чоловік,- заявив він.

Також відомо, що окупанти пошкодили приватне підприємство. Інформація уточнюється.