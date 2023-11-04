Армия РФ ударила ракетами по поселку в Запорожской области, есть раненые

В результате вражеской ракетной атаки 4 ноября в поселке Заречном Запорожской области ранены 9 местных жителей: 4 мужчин и 5 женщин.

Российские оккупанты били ракетами по поселку Заречное

4 ноября российские войска совершили ракетную атаку по поселку Заречное Запорожской области, в результате чего ранения получили 9 человек

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Оккупанты били ракетой по Заречному. В результате вражеской атаки ранены 9 местных жителей, – говорится в сообщении. Поделиться

В частности, среди пострадавших 4 мужчин и 5 женщин. По словам главы ОВА, им оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.

Запорожская область под массированным огнем армии РФ

Всего за прошедшие сутки россияне нанесли 126 ударов по 26 городам и селам Запорожской области.

102 артобстрела пришлись по территории Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Малиновки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Луговского, Роботиного, Степного, Пятихаток, Плавней, Приморского и других населенных пунктов на линии огня.

Также войска РФ совершили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодаровке, Ольговскому, Красному, Белогорью, Малой Токмачке, Левадному, Полтавке, Луговскому и Малым Щербакам и обстреляли из РСЗО Степногорск.

В ОВ поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.