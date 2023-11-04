Армія РФ вдарила ракетами по селищу в Запорізькій області, є поранені

Внаслідок ворожої ракетної атаки 4 листопада у селищі Зарічному Запорізької області поранено 9 місцевих жителів: 4 чоловіків та 5 жінок.

Російські окупанти гатили ракетами по селищу Зарічному

4 листопада російські війська здійснили ракетну атаку по селищу Зарічному Запорізької області, унаслідок чого поранення отримали 9 людей

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів, – йдеться у повідомленні. Поширити

Зокрема, серед постраждалих 4 чоловіків та 5 жінок. За словами голови ОВА, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Запорізька область під масованим вогнем армії РФ

Всього минулої доби росіяни завдали 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.

102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Також війська РФ здійснили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ.

До ОВА надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.