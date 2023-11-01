На Арабатской стрелке ракетами атаковали две базы военных РФ

Во время ракетной атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке. Кроме этого оккупанты заявили об атаке на территорию Крыма.

Что происходит в Крыму и Геническе

1 ноября так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.

Впоследствии он сообщил, что военные якобы ведут работу по уничтожению множества разнообразных воздушных целей в разных зонах всего полуострова.

Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма. В частности, стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.

Как пишет "Крымский ветер", во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке. По словам гражданских, атака продолжается. Также утверждают о движении беспилотников.

Ракеты попали в две базы отдыха - пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковое. Эти детские здравницы были увлечены рашистами и там находятся их "расположения" – рассказали жители Генической общины. Поделиться

К местам ударов, как утверждают очевидцы, выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Что известно об атаках по Крыму

Согласно последним данным, в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове вражеская противовоздушная оборона якобы смогла уничтожить 36 беспилотников.

Также в Евпатории и районе в ночь на 29 октября был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.

Кроме этого, 13 октября в Севастополе слышали взрывы. В сети сообщили, что в Черном море взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

В тот же день в Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.

Позже в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 ракет Storm Shadow. Перед этим Развожаев говорил только о «две воздушных целях».