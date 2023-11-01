На Арабатській стрілці ракетами атакували дві бази військових РФ

Під час ракетної атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці. Окрім цього окупанти заявили про атаку на територію Криму.

Що відбувається у Криму та Генічеську

1 листопада так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про використання терористами димової завіси в районі Севастопольської бухти.

Згодом він повідомив, що військові нібито ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей у різних зонах всього півострова.

Пізніше місцеві пабліки стверджували про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму. Зокрема стало відомо й про використання нібито димової завіси над Кримським мостом.

Як пише "Кримський вітер", під час атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці. За словами цивільних, атака продовжується. Також стверджують про рух безпілотників.

Ракети влучили у дві бази відпочинку - пансіонат "Юний" і "Блакитне полум'я" в селі Стрілковому. Ці дитячі оздоровниці були захоплені рашистами і там знаходяться їхні "розташування - розповіли жителі Генічеської громади. Поширити

До місць удари, як стверджують очевидці, виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.

Що відомо про атаки по Криму

Згідно з останніми даними, у ніч на 29 жовтня на тимчасово окупованому півострові ворожа протиповітряна оборона нібито змогла знищити 36 безпілотників.

Також в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня також було чути політ безпілотників та постріли по них.

Окрім цього 13 жовтня у Севастополі чули вибухи. У мережі повідомили, що у Чорному морі підірвався малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Того ж дня в Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна “адміністрація” заявила про роботу ППО і збиття двох цілей.

Пізніше в Міноборони РФ заявили про збиття 8 ракет Storm Shadow. Перед цим Развожаєв казав тільки про «дві повітряні цілі».