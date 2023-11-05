Армія РФ перевозить свою підбиту техніку через Крим — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ перевозить свою підбиту техніку через Крим — фото

Армія РФ
Джерело:  online.ua

Місцеві партизани помітили рух підбитої техніки РФ через Крим. Інформацію про переміщення техніки вже передали ЗСУ.

З фронту через Крим везуть підбиту техніку РФ

Відповідні кадри показала моніторингова група "Кримський вітер". Зазначається, що фото вдалося зняти випадковому очевидцю передислокації РФ.

Публікується із затримкою в цілях безпеки "наших очей, - йдеться в повідомленні. 

Техніку ворог везе з фронту через тимчасово окупований Крим. Зазначається, що дану інформацію вже отримала армія України. 

Армія РФ кидає на фронт радянську техніку з Крима

У тимчасово окупованому Криму раніше зафіксували переміщення застарілої військової техніки російських окупантів. Вони стягують її зі складів на фронт.

Представники сил спротиву помітили рух колони дорогою Т0108 у бік Чорноморська. Перед цим ешелон із технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію "Євпаторія-товарна".

За даними партизанів, російські окупанти перевозили 3 установки реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган", модифікації 1975 років.

Також у колоні зафіксували 8 одиниць гаубиць "Д-30". Ці гармати раніше були зняті з озброєння.

В АТЕШ зазначають, що загарбники продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, яка "навряд чи обслуговувалась належним чином".

Такий оборот подій наводить на думку, що їх ресурси закінчуються, і їх поразка стає лише питанням часу, - йдеться в публікації.

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