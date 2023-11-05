Армия РФ перевозит свою подбитую технику через Крым – фото
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ перевозит свою подбитую технику через Крым – фото

Армия РФ
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Источник:  online.ua

Местные партизаны заметили движение подбитой техники РФ через Крым. Информацию о перемещении техники уже передали ВСУ.

С фронта через Крым везут подбитую технику РФ

Соответствующие кадры показала мониторинговая группа "Крымский ветер". Отмечается, что фото удалось снять случайному очевидцу передислокации РФ.

Публикуется с задержкой в целях безопасности "наших глаз", - говорится в сообщении.

Технику враг везет с фронта через временно оккупированный Крым. Данную информацию уже получила армия Украины.

Армия РФ бросает на фронт советскую технику из Крыма

Во временно оккупированном Крыму ранее зафиксировали перемещение устаревшей военной техники российских оккупантов. Они стягивают ее со складов на фронт.

Представители сил сопротивления заметили движение колонны по дороге Т0108 в сторону Черноморска. Перед этим эшелон с техникой прибыл на выгрузку на железнодорожную станцию "Евпатория-товарная".

По данным партизан, российские оккупанты перевозили 3 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган", модификации 1975 года.

Также в колонне зафиксировали 8 единиц гаубиц "Д-30". Эти пушки раньше были сняты с вооружения.

В АТЕШ отмечают, что захватчики продолжают доставать из своих складов всю старую технику, которая "вряд ли обслуживалась должным образом".

Такой оборот событий приводит к мнению, что их ресурсы заканчиваются, и их поражение становится лишь вопросом времени, - говорится в публикации.

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