Армія РФ вдарила по бійцях ЗСУ під час урочистого заходу — десятки загиблих

За попередніми даними, понад 20 українських воїнів загинули в прифронтовому селі Запоріжжя в результаті удару російських загарбників.
Росія вдарила по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження
Українські журналісти звернули увагу на відео, яке нещодавно було опубліковано у соцмережах - його опублікував один з українських воїнів.
За його словами, у бригаді, яка стоїть у Запорізькій області, сталася надзвичайна подія.
Боєць ЗСУ повідомив, що один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади у прифронтовому селі.
Він також додав, що загинуло "дуже багато" захисників та цивільного населення.
Інсайдери у МВС уже підтвердили цю інформацію журналістам.
Офіційна влада також підтверджує цю інформацію
ЗМІ також звернули увагу на те, що цю інформацію непрямо повідомляє й очільник Закарпатської області Віктор Микита, попри те, що 128 бригада поки нічого не коментує.
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