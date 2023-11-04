Армія РФ вдарила по бійцях ЗСУ під час урочистого заходу — десятки загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по бійцях ЗСУ під час урочистого заходу — десятки загиблих

ЗСУ
Джерело:  Українська правда

За попередніми даними, понад 20 українських воїнів загинули в прифронтовому селі Запоріжжя в результаті удару російських загарбників.

Росія вдарила по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження

Російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя, яких, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії, попередньо може йтися про понад 20 загиблих, - йдеться в повідомленні.

Українські журналісти звернули увагу на відео, яке нещодавно було опубліковано у соцмережах - його опублікував один з українських воїнів.

За його словами, у бригаді, яка стоїть у Запорізькій області, сталася надзвичайна подія.

Боєць ЗСУ повідомив, що один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади у прифронтовому селі.

Він також додав, що загинуло "дуже багато" захисників та цивільного населення.

Інсайдери у МВС уже підтвердили цю інформацію журналістам.

03.11.2023 року близько 10:00-11:00 години під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області, - повідомляють журналісти.

Офіційна влада також підтверджує цю інформацію

ЗМІ також звернули увагу на те, що цю інформацію непрямо повідомляє й очільник Закарпатської області Віктор Микита, попри те, що 128 бригада поки нічого не коментує.

Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо...Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів, - написав Віктор Микита.

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