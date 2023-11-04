Армия РФ ударила по бойцам ВСУ во время торжественного мероприятия — десятки погибших

По предварительным данным, более 20 украинских воинов погибли в прифронтовом селе Запорожья в результате удара российских захватчиков.
Россия ударила по военным ВСУ, которых собрали на награждение
Украинские журналисты обратили внимание на видео, которое недавно было опубликовано в соцсетях – его опубликовал один из украинских воинов.
По его словам, в бригаде, которая стоит в Запорожской области, произошло чрезвычайное событие.
Боец ВСУ сообщил, что один из офицеров решил провести торжественное награждение бригады в прифронтовом селе.
Он также добавил, что погибли "очень много" защитников и гражданское население.
Инсайдеры в МВД уже подтвердили эту информацию журналистам.
Официальные власти также подтверждают эту информацию
СМИ также обратили внимание на то, что эту информацию косвенно подтвердил и глава Закарпатской области Виктор Мыкыта, несмотря на то, что 128 бригада пока ничего не комментирует.
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