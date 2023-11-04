Армия РФ ударила по бойцам ВСУ во время торжественного мероприятия — десятки погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по бойцам ВСУ во время торжественного мероприятия — десятки погибших

ВСУ
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Источник:  Украинская правда

По предварительным данным, более 20 украинских воинов погибли в прифронтовом селе Запорожья в результате удара российских захватчиков.

Россия ударила по военным ВСУ, которых собрали на награждение

Российская армия нанесла удар по украинским воинам в прифронтовом селе Запорожье, которых, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии, предварительно может идти речь о более чем 20 погибших, - сказано в сообщении.

Украинские журналисты обратили внимание на видео, которое недавно было опубликовано в соцсетях – его опубликовал один из украинских воинов.

По его словам, в бригаде, которая стоит в Запорожской области, произошло чрезвычайное событие.

Боец ВСУ сообщил, что один из офицеров решил провести торжественное награждение бригады в прифронтовом селе.

Он также добавил, что погибли "очень много" защитников и гражданское население.

Инсайдеры в МВД уже подтвердили эту информацию журналистам.

03.11.2023 около 10:00-11:00 часа во время вручения наград бойцам ВСУ на территории прифронтовой зоны Запорожской области в результате попадания ракеты в место, где собственно происходило награждение, погибло предварительно более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТ Возный Владимир Николаевич, недавно переведенный на службу в РТЦК Запорожской области, - сообщают журналисты.

Официальные власти также подтверждают эту информацию

СМИ также обратили внимание на то, что эту информацию косвенно подтвердил и глава Закарпатской области Виктор Мыкыта, несмотря на то, что 128 бригада пока ничего не комментирует.

Прошу всех краян, общины, предпринимателей в заведениях общественного питания воздержаться в последующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и т.д. После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании погибших воинов, - написал Виктор Никита.

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