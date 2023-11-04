На Таврийском направлении ВСУ ликвидировали за сутки 463 российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

На Таврийском направлении ВСУ ликвидировали за сутки 463 российских оккупантов

Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
ВСУ
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3 ноября на Таврийском направлении военные Сил обороны Украины ликвидировали 463 оккупантов и уничтожили 35 единиц военной техники врага.

Успехи ВСУ на Таврийском направлении

В течение 3 ноября на Таврийском направлении наши военные ликвидировали 463 оккупанта. В частности, уничтожили еще и 35 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

На Таврийском направлении террористы:

  • нанесли 22 авиаудара;

  • провели 51 боевое столкновение;

  • совершили 988 артобстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины и воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, – пишет пресс-служба.

ВСУ отразили 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками и защитницами было отражено около 20 атак врага.

На Шахтерском направлении армия РФ пыталась штурмовать у населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области.

Что известно о ситуации на Таврийском направлении

22 октября армия РФ из-за больших потерь и провалов в наступлениях в Донецкой области взимает в зону боевых действий неподготовленные резервы.

По словам спикера Оперативного командования Сил обороны на Таврийском направлении, Александра Штупуна, большие потери заставляют командование террористической российской армии панически опрокидывать не подготовленные резервы, переброшенные военные не ориентируются ни на поле боя, ни в тамошней местности вообще.

В связи с огромными потерями во время боевых действий именно в личном составе фиксируется прибытие военнослужащих непосредственно из Российской Федерации, – подчеркнул Штупун.

Он отметил, что слишком много случаев, когда враг вообще не ориентируется в местности.

То есть они не осведомлены о том, что здесь происходит, – объясняет Штупун.

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