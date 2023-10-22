Армия РФ из-за больших потерь панически взимает резервы на Таврическое направление

Преступная армия РФ из-за больших потерь и провалов в наступлениях в Донецкой области взимает в зону боевых действий не подготовлены резервы.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

По словам спикера Оперативного командования Сил обороны на Таврическом направлении, Александра Штупуна, большие потери заставляют командование террористической российской армии панически опрокидывать не подготовленные резервы, переброшенные военные не ориентируются ни на поле боя, ни в тамошней местности вообще.

В связи с огромными потерями во время боевых действий именно в личном составе фиксируется прибытие военнослужащих непосредственно из Российской Федерации, - подчеркнул Штупун. Поделиться

Он отметил, что слишком много случаев, когда враг вообще не ориентируется в местности.

То есть они не осведомлены о том, что здесь происходит, - объясняет Штупун. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ в течение последней недели

По информации заместителя главы Минобороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение последней недели, с 16 по 22 октября, украинскими военными ликвидировано 6 тыс. 60 военных преступников российской оккупационной армии.

Кроме этого уничтожены 3 вражеских самолета, 8 вертолетов и 70 БпЛА.

Общие боевые потери противника на 16-22.03 ориентировочно составили: