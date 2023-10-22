Армія РФ через великі втрати панічно стягує резерви на Таврійський напрямок
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ через великі втрати панічно стягує резерви на Таврійський напрямок

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Злочинна армія РФ через великі втрати і провали у наступах на Донеччині стягує до зони бойових дій не підготовлені резерви. 

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

За словами речника Оперативного командування Сил оборони на Таврійському напрямку, Олександра Штупуна, великі втрати змушують командування терористичної російської армії панічно перекидати не підготовлені резерви, перекинуті військові не орієнтуються ані на полі бою, а ні у тамтешній місцевості взагалі.

У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій, саме у особовому складі, фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з Російської Федерації, - підкреслив Штупун.

Він зазначив, що дуже багато випадків, коли ворог взагалі не орієнтується у місцевості.

Тобто вони не обізнані в тому, що тут відбувається, - пояснює Штупун.

Що відомо про втрати армії РФ протягом останнього тижня

За інформацією заступника глави Міноборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом останнього тижня, з 16 по 22 жовтня, українськими військовими ліквідовано 6 тис 60 військових злочинців російської окупаційної армії.

Окрім цього знищено 3 ворожі літаки, 8 вертольотів та 70 БпЛА.

Загальні бойові втрати противника на 16-22.03 орієнтовно склали:

  • особового складу 6060 осіб ліквідовано,

  • танків - 133 од.,

  • бойових броньованих машин - 269 од.,

  • артилерійських систем - 166 од.,

  • РСЗВ - 12 од.,

  • засобів ППО - 2 од,

  • літаків - 3 од.,

  • вертольотів - 8 од.,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70,

  • крилатих ракет - 4,

  • кораблів/катерів - 0 од.,

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 155 од,

  • спеціальної техніки - 15.

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