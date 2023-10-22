Армія РФ через великі втрати панічно стягує резерви на Таврійський напрямок

Злочинна армія РФ через великі втрати і провали у наступах на Донеччині стягує до зони бойових дій не підготовлені резерви.

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

За словами речника Оперативного командування Сил оборони на Таврійському напрямку, Олександра Штупуна, великі втрати змушують командування терористичної російської армії панічно перекидати не підготовлені резерви, перекинуті військові не орієнтуються ані на полі бою, а ні у тамтешній місцевості взагалі.

У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій, саме у особовому складі, фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з Російської Федерації, - підкреслив Штупун. Поширити

Він зазначив, що дуже багато випадків, коли ворог взагалі не орієнтується у місцевості.

Тобто вони не обізнані в тому, що тут відбувається, - пояснює Штупун. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ протягом останнього тижня

За інформацією заступника глави Міноборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом останнього тижня, з 16 по 22 жовтня, українськими військовими ліквідовано 6 тис 60 військових злочинців російської окупаційної армії.

Окрім цього знищено 3 ворожі літаки, 8 вертольотів та 70 БпЛА.

Загальні бойові втрати противника на 16-22.03 орієнтовно склали: