На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували за добу 463 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували за добу 463 російських окупантів

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
ЗСУ

3 листопада на Таврійському напрямку військові Сил оборони України ліквідували 463 окупантів і знищили 35 одиниць військової техніки ворога.

Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Протягом 3 листопада на Таврійському напрямку наші військові ліквідували 463 окупантів. Зокрема знищили 35 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

На Таврійському напрямку терористи:

  • завдали 22 авіаудари;

  • провели 51 бойове зіткнення;

  • здійснили 988 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, – пише пресслужба.

ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими захисниками та захисницями відбито близько 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку армія РФ намагалася штурмувати біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни намагались відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

22 жовтня армія РФ через великі втрати і провали у наступах на Донеччині стягує до зони бойових дій непідготовлені резерви. 

За словами речника Оперативного командування Сил оборони на Таврійському напрямку, Олександра Штупуна, великі втрати змушують командування терористичної російської армії панічно перекидати не підготовлені резерви, перекинуті військові не орієнтуються ані на полі бою, а ні у тамтешній місцевості взагалі.

У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій, саме у особовому складі, фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з Російської Федерації, – підкреслив Штупун.

Він зазначив, що дуже багато випадків, коли ворог взагалі не орієнтується у місцевості.

Тобто вони не обізнані в тому, що тут відбувається, – пояснює Штупун.

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