Зачем солдаты РФ массово изучают украинский язык — объяснение бойца ВСУ

Российско-украинская война уже давно вышла на уровень не только противостояния оружия и личного состава армий. ВСУ используют все возможные хитрости, чтобы выбить противника с оккупированных территорий, однако и враг не отстает.
Зачем российским оккупантам учить украинский язык на фронте
Известный музыкант, поэт и военный Павел Вышебаба обращает внимание на то, что в начале полномасштабного вторжения очень легко можно было отличить врага от своего благодаря украинскому языку.
Однако солдаты РФ быстро поняли, что это их слабое место.
Сначала они начали использовать людей, которые говорили по-украински по рации.
Из-за этого наши воины не имели уверенности: по ту сторону мог быть россиянин, а мог и завербованный житель так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Однако на этом захватчики не остановились и даже начали изучать украинский.
По словам бойца ВСУ, по состоянию на сегодняшний день такая проверка как "скажи "паляниця" – больше не работает, поскольку на самом деле оккупанты могут произнести это слово.
Британская разведка узнала о новых проблемах россиян на фронте
Как удалось выяснить британским разведчикам, солдаты РФ уже начали жаловаться на обустройство их бытовых условий на поле боя, а также ненадлежащую подготовку к зиме.
Что важно понимать, в большинстве случаев это результат низкой мотивации и нестабильной логистической поддержки.
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