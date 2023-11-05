Удар ЗСУ по заводу в Керчі. У мережі оприлюднили супутникові знімки
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар ЗСУ по заводу в Керчі. У мережі оприлюднили супутникові знімки

Крим
Джерело:  Радіо Свобода

На нових супутникових знімкам журналістів видно місця ураження суднобудівного заводу «Залив» у Керчі та малого ракетного корабля «Аскольд», який може нести до 8 ракет «Калібр».

Супутникові знімки місця удару в Керчі

Журналісти проєкту “Схеми” “Радіо Свободи” отримали супутникові знімки Planet Labs за 5 листопада.

На них видно місце ураження на заводі «Залив» у Керчі та військове судно, яке також має ознаки пошкодження.

У коментарі “Схемам” капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко сказав, що на заводі перебував лише одни корабель і це МРК «Аскольд».

Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена.

Що відомо про удар по суднобудівному заводу в Керчі

Ввечері 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Пізніше у СтратКомі ЗСУ підтвердили удари по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив”.

Тоді ж Міноборони РФ визнало, що унаслідок ракетного удару в окупованій Керчі було пошкоджено корабель, який перебував на суднобудівному заводі.

Там додали, що їхня ППО нібито збила 13 з 15 ракет.

Зранку 5 листопада командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що Україна завдала успішних ударів по Керчі.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уражений корабель ще не встиг взяти участі у війні РФ проти України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Партизани АТЕШ у Керчі знайшли радіолокаційну станцію армії РФ — відео
АТЕШ знайшли РЛС окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В окупованій Керчі пролунали потужні вибухи — відео
Крим
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар по заводу в Керчі. У Повітряних Силах підтвердили ураження МРК "Аскольд"
Микола Олещук
МРК Аскольд

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм