Удар ЗСУ по заводу в Керчі. У мережі оприлюднили супутникові знімки

На нових супутникових знімкам журналістів видно місця ураження суднобудівного заводу «Залив» у Керчі та малого ракетного корабля «Аскольд», який може нести до 8 ракет «Калібр».

Супутникові знімки місця удару в Керчі

Журналісти проєкту “Схеми” “Радіо Свободи” отримали супутникові знімки Planet Labs за 5 листопада.

На них видно місце ураження на заводі «Залив» у Керчі та військове судно, яке також має ознаки пошкодження.

У коментарі “Схемам” капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко сказав, що на заводі перебував лише одни корабель і це МРК «Аскольд».

Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена. Поширити

Що відомо про удар по суднобудівному заводу в Керчі

Ввечері 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. Пізніше у СтратКомі ЗСУ підтвердили удари по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив”.

Тоді ж Міноборони РФ визнало, що унаслідок ракетного удару в окупованій Керчі було пошкоджено корабель, який перебував на суднобудівному заводі.

Там додали, що їхня ППО нібито збила 13 з 15 ракет.

Зранку 5 листопада командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що Україна завдала успішних ударів по Керчі.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уражений корабель ще не встиг взяти участі у війні РФ проти України.