В окупованій Керчі пролунали потужні вибухи — відео

У суботу, 4 листопада, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Окупанти активізували "димову завісу" і заявили про "успішну роботу ППО".

Що відомо про вибухи в Керчі

В окупованому Криму ввечері 4 листопада оголосили повітряну тривогу. Після цього в Керчі пролунали вибухи.

Спочатку стало відомо про повітряну тривогу в Криму та перекриття незаконного Кримського мосту. Пізніше на ньому традиційно з'явилося російське "маскування".

Пізніше місцеві повідомили про звуки вибухів у Керчі. Пропагандисти поспішили заспокоїти, мовляв, це працює російське ПВО і всі цілі збито.

Водночас з'явилася інформація, що після вибухів дим з'явився нібито і на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Окупаційний "ватажок" Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а збиті ракети впали на суднобудівних завод.

У районі суднобудівного заводу імені Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків. Постраждалих немає, - сказав Аксьонов. Поширити

ППО окупантів у Криму

Останнім часом російські війська "нашпиговують" тимчасово окупований Крим системами ППО та бетонними загородженнями на кшталт "зубів дракона". Зокрема, було зафіксовано перекидання систем ППО до Сімферополя. Раніше партизани зафіксували перекидання ЗРК "Оса" та особовий склад російських військ у бік Сімферополя.

До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму. Цікаво, що нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.