В оккупированной Керчи прогремели мощные взрывы

В субботу, 4 ноября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Оккупанты активизировали "дымовой занавес" и заявили об "успешной работе ПВО".

Что известно о взрывах в Керчи

В оккупированном Крыму вечером 4 ноября была объявлена воздушная тревога. После этого в Керчи раздались взрывы.

Сначала стало известно о воздушной тревоге в Крыму и перекрытии незаконного Крымского моста. Позже на нем традиционно появилась русская "маскировка".

Позже местные сообщили о звуках взрывов в Керчи. Пропагандисты поспешили успокоить, мол, это работает российское ПВО и все цели сбиты.

В то же время, появилась информация, что после взрывов дым появился якобы и на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Оккупационный "вожак" Крыма Сергей Аксенов подтвердил взрывы в Керчи. По его словам, там якобы работала ПВО, а сбитые ракеты упали на судостроительный завод.

В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет, – сказал Аксенов. Поделиться

ПВО окупантов в Крыму

В последнее время российские войска "нашпиговывают" временно оккупированный Крым системами ПВО и бетонными заграждениями типа "зубов дракона". В частности, была зафиксирована переброска систем ПВО в Симферополь. Ранее партизаны зафиксировали опрокидывание ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя.

К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму. Интересно, что недавно российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории.