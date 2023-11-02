Украина требует от Турции объяснений после скандала с крымской делегацией

Официальный Киев обратился к Анкаре, поскольку хочет услышать, что означает визит в Турцию так называемой делегации из оккупированного Россией украинского города Ялта. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Украина не понимает смысл очередного антиукраинского решения Турции

1 ноября российские оккупанты из Ялты неожиданно для всех заявили о том, что стали участниками заседания Международной организации объединенных городов и местных властей.

Более того, они даже успели подписать соглашения о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул.

В украинском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что воспринимают эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью.

МИД Украины уже запросило официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации, – сообщил Олег Николенко. Поделиться

Он также напомнил, что Крым, согласно международному праву, – это часть территории Украины, временно оккупированная Россией, а резолюции Генеральной ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, "в частности путем контактов с оккупационными администрациями".

Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем, - заявил представитель МИД Украины. Поделиться

Что важно понимать, официальная Анкара много раз заявляла о том, что не признает незаконную оккупацию Россией Крыма и все то, что российские власти там делают в нарушение международного права.

Что Эрдоган говорит о деоккупации Крыма

В августе 2023 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение оккупации Россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.