Украина требует от Турции объяснений после скандала с крымской делегацией

Официальный Киев обратился к Анкаре, поскольку хочет услышать, что означает визит в Турцию так называемой делегации из оккупированного Россией украинского города Ялта. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Украина не понимает смысл очередного антиукраинского решения Турции
1 ноября российские оккупанты из Ялты неожиданно для всех заявили о том, что стали участниками заседания Международной организации объединенных городов и местных властей.
Более того, они даже успели подписать соглашения о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул.
В украинском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что воспринимают эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью.
Он также напомнил, что Крым, согласно международному праву, – это часть территории Украины, временно оккупированная Россией, а резолюции Генеральной ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, "в частности путем контактов с оккупационными администрациями".
Что важно понимать, официальная Анкара много раз заявляла о том, что не признает незаконную оккупацию Россией Крыма и все то, что российские власти там делают в нарушение международного права.
Что Эрдоган говорит о деоккупации Крыма
В августе 2023 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение оккупации Россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.
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