Україна вимагає від Туреччини пояснень після скандалу з кримською делегацією

Офіційний Київ звернувся до Анкари, оскільки хоче почути, що означає візит у Туреччину так званої делегації з окупованого Росією українського міста Ялта. Про це повідомив речника МЗС Олег Ніколенко.

Україна не розуміє сенсу чергового антиукраїнського рішення Туреччини

1 листопада російські окупанти з Ялти неочікувано для всіх заявили про те, що стали учасниками засідання Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад.

Ба більше, вони навіть встигли підписати угоди про побратимські відносини з муніципальним районом Бейлiкдюзю турецького міста Стамбул.

В українському дипломатичному відомстві наголосили, що сприймають цю ситуацію із надзвичайною серйозністю.

МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації, – повідомив Олег Ніколенко. Поширити

Він також вкотре нагадав, що Крим, згідно з міжнародним правом, – це частина території України, тимчасово окупована Росією, а резолюції Генеральної асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, "зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями".

Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому, - заявив представник МЗС України. Поширити

Що важливо розуміти, офіційна Анкара багато разів заявляла про те, що не визнає незаконну окупацію Росією Криму і все те, що російська влада там робить у порушення міжнародного права.

Що Ердоган говорить про деокупацію Криму

У серпні 2023 року турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що завершення окупації Росією Криму є фактичною вимогою міжнародного права і важливим елементом глобальної безпеки і стабільності.