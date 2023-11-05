Удар по заводу в Керчі. У Повітряних Силах підтвердили ураження МРК "Аскольд"

4 листопада українські війська завдали успішного удару по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де влучили в носій крилатих ракет «Калібр».

ЗСУ уразили носій "Калібрів" у Керчі

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що Україна завдала успішних ударів по Керчі.

Олещук додав, що що удар відбувся по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де "стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Атаку здійснено ракетою SCALP.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що корабель ще не встиг взяти участі у війні РФ проти України.

Корабель ще навіть не брав жодної участі у плаваннях і він проходив якісь випробувальні роботи, щоб потім вже вийти в море і воювати проти нашої держави. Поширити

Що відомо про вибухи в Керчі

Ввечері 4 листопада у Керчі прогриміли вибухи. Пізніше у СтратКомі ЗСУ підтвердили успішні удари по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу Залив.

Міноборони РФ визнало, що унаслідок ракетного удару в окупованій Керчі було пошкоджено корабель, який перебував на суднобудівному заводі.

Там додали, що їхня ППО нібито знищила 13 з 15 ракет.