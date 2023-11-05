Удар по заводу в Керчи. В Воздушных Силах подтвердили поражение МРК "Аскольд"

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где попали в носитель крылатых ракет «Калибр».
ВСУ поразили носитель "Калибров" в Керчи
Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что Украина нанесла успешные удары по Керчи.
Олещук добавил, что удар произошел по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где "стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".
Атака осуществлена ракетой SCALP.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что корабль еще не успел принять участие в войне РФ против Украины.
Что известно о взрывах в Керчи
Вечером 4 ноября в Керчи прогремели взрывы. Позже в Страткоме ВСУ подтвердили успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода Залив.
Минобороны РФ признало, что в результате ракетного удара в оккупированной Керчи был поврежден корабль, находившийся на судостроительном заводе.
Там добавили, что их ПВО якобы уничтожило 13 из 15 ракет.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-