Удар по заводу в Керчи. В Воздушных Силах подтвердили поражение МРК "Аскольд"

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где попали в носитель крылатых ракет «Калибр».

ВСУ поразили носитель "Калибров" в Керчи

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что Украина нанесла успешные удары по Керчи.

Олещук добавил, что удар произошел по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где "стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Атака осуществлена ракетой SCALP.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что корабль еще не успел принять участие в войне РФ против Украины.

Корабль еще даже не принимал никакого участия в плаваниях и проходил какие-то испытательные работы, чтобы потом уже выйти в море и воевать против нашего государства. Поделиться

Что известно о взрывах в Керчи

Вечером 4 ноября в Керчи прогремели взрывы. Позже в Страткоме ВСУ подтвердили успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода Залив.

Минобороны РФ признало, что в результате ракетного удара в оккупированной Керчи был поврежден корабль, находившийся на судостроительном заводе.

Там добавили, что их ПВО якобы уничтожило 13 из 15 ракет.