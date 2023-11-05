Удар ВСУ по заводу в Керчи. В сети опубликовали спутниковые снимки

На новых спутниковых снимках журналистов видны места поражения судостроительного завода «Залив» в Керчи и малого ракетного корабля «Аскольд», который может нести до 8 ракет «Калибр».

Спутниковые снимки места удара в Керчи

Журналисты проекта "Схемы" "Радио Свободы" получили спутниковые снимки Planet Labs за 5 ноября.

На них видно место поражения на заводе «Залив» в Керчи и военное судно, также имеющее признаки повреждения.

В комментарии "Схемам" капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко сказал, что на заводе находился только один корабль и это МРК "Аскольд".

Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена. Поделиться

Что известно об ударе по судостроительному заводу в Керчи

Вечером 4 ноября в Керчи раздались взрывы. Позже в Страткоме ВСУ подтвердили удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив".

Тогда же Минобороны РФ признало, что в результате ракетного удара в оккупированной Керчи был поврежден корабль, находившийся на судостроительном заводе.

Там добавили, что их ПВО якобы сбило 13 из 15 ракет.

Утром 5 ноября командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что Украина нанесла успешные удары по Керчи.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пораженный корабль еще не успел принять участие в войне РФ против Украины.