NYT заявляет о распространении пессимизма в рядах ВСУ

Журналисты американского издания The New York Times заявляют по распространению пессимистических настроений среди украинских военных из-за неудач в контрнаступлении в течение лета и затягивания войны.

Что известно о настроениях среди украинских военных

По информации журналистов издания со ссылкой на заявления украинских военных с линии фронта, настроения ухудшаются на фоне неудач в контрнаступлении и затягивании войны.

Учитывая, что украинская армия застряла в окопах вдоль линии фронта, и чувствуется, что оружие от союзников поступило слишком поздно и теперь оно начнет сокращаться, украинцы все пессимистичнее смотрят на перспективы скорой победы. Надежда, стержень борьбы Украины с гораздо более могущественным врагом, была изуродована, - говорится в материале издания. Поделиться

В частности, авторы материала пообщались с рядовыми украинскими и убедились, что нация готовится к трезвому осознанию существования в условиях бесконечной войны.

Издание отмечает, что это нельзя воспринимать как размахивание белым флагом, ведь большинство украинцев и дальше не готовы покориться захватчикам.

Почему среди украинцев растет пессимизм

По данным подавляющего большинства социологических опросов, доверие украинцев к государственным учреждениям стремительно падает.

При этом за прошедшую зиму она была максимальной на фоне ожиданий перед началом контрнаступления.

Об усталости от войны журналистам издания также рассказал глава села Тухля на западе Украины Андрей Ткачик.

Ребята, находящиеся на фронте, устали физически и психологически. Очень уставшие. Эта война будет продолжаться долго. Разочарование растет. В каждом селе есть могилы. Ситуация плохая, – отмечает глава сельсовета. Поделиться

По его мнению, на фронте гибнут преимущественно бедные сельские ребята, тогда как жители городов пытаются избежать мобилизации.

Директор Киевского института социологии Антон Грушецкий констатировал, что люди становятся пессимистами, ведь они хотят жить в безопасности, но не видят обнадеживающих перспектив.

По его словам, чувство незащищенности заставляет украинцев искать кого-то виновного, и именно поэтому падает доверие к государственным институтам.