Одна из давнейших и самых авторитетных британских газет опубликовала редакционную статью, в которой речь идет о том, что Запад не имеет никакого права ослабить поддержку Украины во время ее войны с Россией.

The Observer призывает мир не забывать об Украине

Новая редакционная статья издания, с 90-х годов принадлежащая The Guardian, получила красноречивое название "Взгляд на войну в Украине: Запад не может позволить себе забыть о ней".

Журналисты обращают внимание западных лидеров на то, что Владимир Зеленский крайне нуждается в поддержке на фоне торможения контрнаступления.

Кроме того, указано, что начало войны на Ближнем Востоке действительно отвлекает внимание международного сообщества и медиа.

Это просто понять, но это тревожно. Ведь больше всего выигрывает от этого президент России Владимир Путин, который своим решением начал противоправное, неспровоцированное полномасштабное вторжение, – пишет издание. Поделиться

По убеждению журналистов, конкретных перспектив для мирных переговоров нет, поскольку Киев и Москва до сих пор верят, что могут достичь желаемого прорыва на поле боя.

До сих пор остается надежда на США

Команда украинского лидера Владимира Зеленского обеспокоена тем, что после "нереалистических ожиданий" партнеров от контрнаступления дальнейшая западная поддержка может начать уменьшаться.

На этом фоне нельзя не обратить внимание на то, что в Штатах правое крыло республиканцев заблокировало бюджетный запрос Байдена по поводу одновременной финансовой поддержки Тель-Авива и Киева.

Однако Белый дом не собирается сдаваться в этом жестоком конфликте.

Глава Пентагона Ллойд Остин также предупредил международное сообщество, что без поддержки Запада Украина может проиграть войну России.