Це тривожно. The Observer звернулося до Заходу на тлі ситуації в Україні

Одна з найдавніших та найавторитетніших британських газет опублікувала редакційну статтю, в якій йдеться про те, що Захід не має жодного права послабити підтримку України під час її війни з Росією.

The Observer закликає світ не забувати про Україну

Нова редакційна стаття видання, яке з 90-х років належить The Guardian, отримала красномовну назву "Погляд на війну в Україні: Захід не може дозволити собі забути про неї".

Журналісти звертають увагу західних лідерів на те, що Володимир Зеленський вкрай потребує підтримки на тлі гальмування контрнаступу.

Окрім того, наголошується, що початок війни на Близькому Сході дійсно відволікає на себе увагу міжнародної спільноти та медіа.

Це легко зрозуміти, але це тривожно. Адже найбільше виграє від цього президент Росії Володимир Путін, який своїм рішенням почав протиправне, неспровоковане повномасштабне вторгнення, – пише видання. Поширити

На переконання журналістів, конкретних перспектив будь-яких мирних перемовин наразі немає, оскільки Київ та Москва досі вірять, що можуть досягти бажаного прориву на полі бою.

Досі залишається надія на США

Команда українського лідера Володимира Зеленського непокоїться через те, що після "нереалістичних очікувань" партнерів від контрнаступу подальша західна підтримка може почати зменшуватися.

На цьому тлі не можна не звернути увагу на те, що в Штатах праве крило республіканців заблокувало бюджетний запит Байдена щодо одночасної фінансової підтримки Тель-Авіва та Києва.

Однак Білий дім не збирається здаватися у цьому запеклому конфлікті.

Очільник Пентагону Ллойд Остін також попередив міжнародну спільноту, що без підтримки Заходу Україна програти війну Росії.