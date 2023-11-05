NYT заявляє про поширення песимізму у лавах ЗСУ

Журналісти американського видання The New York Times заявляють по поширення песимістичних настроїв серед українських військових через невдачі у контрнаступі протягом літа та затягування війни.
Що відомо про настрої серед українських військових
За інформацією журналістів видання із посиланням на заяви українських військових з лінії фронту, настрої погіршуються на тлі невдач у контрнаступі та затягування війни.
Зокрема, автори матеріалу поспілкувались із пересічними українцями і переконались, що нація готується до тверезого усвідомлення існування в умовах нескінченної війни.
Видання відзначає, що це не можна сприймати як розмахування білим прапором, адже переважна більшість українців і далі не готові скоритися загарбникам.
Чому серед українців зростає песимізм
За даними переважної більшості соціологічних опитувань, довіра українців до державних установ стрімко падає.
При цьому протягом минулої зими вона була максимальною на тлі очікувань перед початком контрнаступу.
Про втому від війни журналістам видання також розповів голова села Тухля на заході України Андрій Ткачик.
На його думку, на фронті наразі гинуть переважно бідні сільські хлопці, тоді як жителі міст намагаються уникнути мобілізації.
Директор Київського інституту соціології Антон Грушецький констатував, що люди стають песимістами, адже вони хочуть жити в безпеці, але не бачать обнадійливих перспектив.
За його словами, відчуття незахищеності змушує українців шукати когось винного, і саме тому падає довіра до державних інституцій.
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