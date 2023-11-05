NYT заявляє про поширення песимізму у лавах ЗСУ

Журналісти американського видання The New York Times заявляють по поширення песимістичних настроїв серед українських військових через невдачі у контрнаступі протягом літа та затягування війни.

Що відомо про настрої серед українських військових

За інформацією журналістів видання із посиланням на заяви українських військових з лінії фронту, настрої погіршуються на тлі невдач у контрнаступі та затягування війни.

З огляду на те, що українська армія застрягла в окопах уздовж лінії фронту, і відчувається, що зброя від союзників надійшла надто пізно і тепер вона почне скорочуватися, українці все більш песимістично дивляться на перспективи швидкої перемоги. Надію, стрижень боротьби України з набагато могутнішим ворогом, було понівечено, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зокрема, автори матеріалу поспілкувались із пересічними українцями і переконались, що нація готується до тверезого усвідомлення існування в умовах нескінченної війни.

Видання відзначає, що це не можна сприймати як розмахування білим прапором, адже переважна більшість українців і далі не готові скоритися загарбникам.

Чому серед українців зростає песимізм

За даними переважної більшості соціологічних опитувань, довіра українців до державних установ стрімко падає.

При цьому протягом минулої зими вона була максимальною на тлі очікувань перед початком контрнаступу.

Про втому від війни журналістам видання також розповів голова села Тухля на заході України Андрій Ткачик.

Хлопці, які перебувають на фронті, втомлені фізично і психологічно. Дуже втомлені. Ця війна триватиме довго. Розчарування зростає. У кожному селі є могили. Ситуація погана, - зазначає глава сільради. Поширити

На його думку, на фронті наразі гинуть переважно бідні сільські хлопці, тоді як жителі міст намагаються уникнути мобілізації.

Директор Київського інституту соціології Антон Грушецький констатував, що люди стають песимістами, адже вони хочуть жити в безпеці, але не бачать обнадійливих перспектив.

За його словами, відчуття незахищеності змушує українців шукати когось винного, і саме тому падає довіра до державних інституцій.