ЗСУ відбили 4 атаки армії РФ поблизу Андріївки та Кліщіївки — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили 4 атаки злочинної армії РФ поблизу Андріївки та Кліщіївки в районі Бахмута на Донеччині.

Що відомо про успіхи українських військових та атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 44 рази вступали у бій із підрозділами російських окупантів.

Продовжується ведення наступу у напрямку окупованого Мелітополя у Запорізькій області та Бахмута на Донеччині.

Українські військові завдають російським загарбникам важких втрат і виснажують уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби та чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Між тим ворог протягом доби завдав 2 ракетних та 34 авіаудари, здійснив 36 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Також російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши одну керовану авіаційну ракету Х-59 та одну керовану ракету Х-31П. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.

Руйнувань та пошкоджень зазнали інфраструктурний об’єкт, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є поранені серед цивільного населення.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту