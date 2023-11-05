Удар Росії по бійцях ЗСУ на Запоріжжі — з'явилася реакція Зеленського

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, трагедії у Запорізькій області, яка забрала життя наших воїнів, можна було уникнути.
Як Зеленський прокоментував удар РФ по воїнах 128-ї ОГШБр
Насамперед глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів.
За його словами, уже розпочало відповідне розслідування.
Президент України звернув увагу на те, що станом на сьогодні головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного.
Що відомо про трагедію на Запоріжжі
Ввечері 4 листопада вперше з’явилася інформація про те, що понад 20 бійців ЗСУ загинули в прифронтовому селі Запоріжжя в результаті удару російських загарбників.
Згодом управління комунікацій ЗСУ підтвердило влучання ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
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