Удар Росії по бійцях ЗСУ на Запоріжжі — з'явилася реакція Зеленського

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, трагедії у Запорізькій області, яка забрала життя наших воїнів, можна було уникнути.

Як Зеленський прокоментував удар РФ по воїнах 128-ї ОГШБр

Насамперед глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів.

Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, - повідомив Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення до українського народу. Поширити

За його словами, уже розпочало відповідне розслідування.

Президент України звернув увагу на те, що станом на сьогодні головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного.

Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними, - підсумував Володимир Зеленський. Поширити

Що відомо про трагедію на Запоріжжі

Ввечері 4 листопада вперше з’явилася інформація про те, що понад 20 бійців ЗСУ загинули в прифронтовому селі Запоріжжя в результаті удару російських загарбників.

Російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя, яких, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії, попередньо може йтися про понад 20 загиблих, - писали українські журналісти з посиланням на свої джерела. Поширити

Згодом управління комунікацій ЗСУ підтвердило влучання ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.