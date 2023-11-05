Удар России по бойцам ВСУ на Запорожье — появилась реакция Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по бойцам ВСУ на Запорожье — появилась реакция Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, трагедии в Запорожской области, которая унесла жизни наших воинов, можно было избежать.

Как Зеленский прокомментировал удар РФ по воинам 128-й ОГШБр

В первую очередь глава государства выразил соболезнования всем родным и близким погибших воинов.

Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые были приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство, - сообщил Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения к украинскому народу.

По его словам, уже начато соответствующее расследование.

Президент Украины обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного.

Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности. Сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными, - подытожил Владимир Зеленский.

Что известно о трагедии на Запорожье

Вечером 4 ноября впервые появилась информация о том, что более 20 бойцов ВСУ погибли в прифронтовом селе в результате удара российских захватчиков.

Российская армия нанесла удар по украинским воинам в прифронтовом селе Запорожье, которых, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии, предварительно может идти речь о более чем 20 погибших, - писали украинские журналисты со ссылкой на свои источники.

Чуть позже управление коммуникаций ВСУ подтвердило попадание ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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