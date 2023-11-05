Удар России по бойцам ВСУ на Запорожье — появилась реакция Зеленского

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, трагедии в Запорожской области, которая унесла жизни наших воинов, можно было избежать.
Как Зеленский прокомментировал удар РФ по воинам 128-й ОГШБр
В первую очередь глава государства выразил соболезнования всем родным и близким погибших воинов.
По его словам, уже начато соответствующее расследование.
Президент Украины обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного.
Что известно о трагедии на Запорожье
Вечером 4 ноября впервые появилась информация о том, что более 20 бойцов ВСУ погибли в прифронтовом селе в результате удара российских захватчиков.
Чуть позже управление коммуникаций ВСУ подтвердило попадание ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
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