ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра — военный обозреватель

Что известно о деятельности ВСУ на левом берегу Днепра

Военный обозреватель Денис Попович прокомментировал состояние логистики врага: "ВСУ пытаются подрывать логистику на оккупированных территориях. Это не то, что основа боевых действий, но очень важная часть. Подпил логистики приводит к тому, что армия не получает питание, боеприпасы, воду, медицинское обеспечение. И это очень отражается на их способности воевать".

Он напомнил, что подрыв логистики, уничтожение мостов привело к тому, что год назад русская армия отступила с правого берега Херсонской области.

По его словам, на левом берегу Херсонской области продолжаются бои и идет работа по расширению плацдарма для маневров ВСУ.

Там (на левом берегу Херсонской области — ред.) происходит, назовем так, работа по расширению плацдарма… Село Крынки находится в центре внимания, в фокусе событий. Происходят бои за это село. Я не стану ситуацию раскрывать, поскольку оно происходит из неофициальных источников, так название, что, вероятнее всего, это село в "серой зоне". Ну, то есть бои продолжаются, расширение плацдарма идет. А это очень важное событие, - отметил военный обозреватель. Поделиться

По его мнению, это направление очень перспективно, если удастся там расширить плацдарм достаточно для того, чтобы опрокинуть основные силы украинской армии на левый берег.

Ситуация на Херсонском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 6 ноября, на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За сутки противник нанес 12 авиационных ударов с применением рекордного количества, а именно 85 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины.

По данным ОСУВ "Одесса", враг применил 2 FPV-дроны и сбросил с БпЛА других модификаций 22 осколочных боеприпаса. По городу Херсон враг бил 8 раз, обстреляны Антоновка, Садовое, Берислав, Казацкое. В результате обстрелов ранены 8 гражданских, повреждены 9 частных домов, здание частного предприятия и административное здание.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что ВС РФ атаковали один и тот же дом в Херсонской области трижды. По информации главы военной администрации Александра Прокудина, всего в ходе атаки по городу были повреждены четыре жилых дома. Серьезных повреждений никто не получил.