ЗСУ за добу знищили 8 танків, 29 артсистем та понад 700 окупантів — зведення Генштабу

Українські воїни за минулу добу ліквідували 780 окупантів, 29 ворожих артилерійських систем, 22 ББМ та 8 танків. Загалом за добу відбулося 45 бойових зіткнень.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 780 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 5 301 (+8) од,

бойових броньованих машин − 9 996 (+22) од,

артилерійських систем − 7 439 (+29) од,

РСЗВ − 872 (+3) од,

засобів ППО − 572 (+2) од,

літаків − 322 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 567 (+10) од,

крилатих ракет − 1 556 (+0) од,

кораблів/катерів − 20 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 9 814 (+47) од,

спеціальної техніки − 1 054 (+5) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де захисники відбили 6 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Захисники тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.