Згідно з даними американських аналітиків, Збройним силам України вдалося розширити контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона).

ISW фіксує просування ЗСУ в Херсонській області

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що, окрім Херсонщини, армія України проводить контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

За словами російських військових блогерів, станом на 6 листопада бійці ЗСУ змогли зберегти свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

Окрім того, повідомляється, що українські воїни досі утримують позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона та приблизно 2 км вглиб країни від берегової лінії річки Дніпро), попри спроби російських загарбників відтіснити українські сили зі східного берега річки Дніпро.

Інший пов’язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Кринок і що підрозділи російського 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) обстрілюють українські позиції на західному (правому) березі Херсонської області. Поширити

ЗСУ не припиняють контрнаступ

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

Ба більше, російські військкори не приховують той факт, що українські воїни здійснили контратаку поблизу Красногорівки (6 км на північний захід від Авдіївки) між 3 та 5 листопада, змусивши російські війська відступити від частини залізничної колії в цьому районі.

Як заявляють представники ворожого збройного формування "Русский Легион" (БАРС-13), бійцям ЗСУ також вдається успішно тиснути на російських окупантів біля Степового та ресторану "Царская охота" на південь від Авдіївки.