Умєров відреагував на смертельний удар Росії по бійцям ЗСУ на Запоріжжі

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров публічно висловив співчуття сім'ям загиблих воїнів 128-ї бригади, по яких Росія влучила вранці 3 листопада.

З’явилася реакція Умєрова на трагедію у Запорізькій області

Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, - написав очільник оборонного відомства. Поширити

За його словами, обов’язково будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося.

Окрім того, Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.

Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів, - наголосив очільник Міноборони України. Поширити

Що сталося у Запорізькій області

Ввечері 4 листопада вперше з’явилася інформація про те, що понад 20 бійців ЗСУ загинули в прифронтовому селі Запоріжжя в результаті удару російських загарбників.

Російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя, яких, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії, попередньо може йтися про понад 20 загиблих, - писали українські журналісти з посиланням на свої джерела. Поширити

Згодом управління комунікацій ЗСУ підтвердило влучання ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Наразі триває з’ясування обставин.

Загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

З заявою з цього приводу також виступив глава Закарпатської області Віктор Микита, попри те, що 128 бригада поки нічого не коментує.