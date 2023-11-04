Умєров відреагував на смертельний удар Росії по бійцям ЗСУ на Запоріжжі
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров відреагував на смертельний удар Росії по бійцям ЗСУ на Запоріжжі

Рустем Умєров
Рустам Умєров

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров публічно висловив співчуття сім'ям загиблих воїнів 128-ї бригади, по яких Росія влучила вранці 3 листопада.

З’явилася реакція Умєрова на трагедію у Запорізькій області

Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, - написав очільник оборонного відомства.

За його словами, обов’язково будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося.

Окрім того, Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.

Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів, - наголосив очільник Міноборони України.

Що сталося у Запорізькій області

Ввечері 4 листопада вперше з’явилася інформація про те, що понад 20 бійців ЗСУ загинули в прифронтовому селі Запоріжжя в результаті удару російських загарбників.

Російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя, яких, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії, попередньо може йтися про понад 20 загиблих, - писали українські журналісти з посиланням на свої джерела.

Згодом управління комунікацій ЗСУ підтвердило влучання ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Наразі триває з’ясування обставин.

Загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

З заявою з цього приводу також виступив глава Закарпатської області Віктор Микита, попри те, що 128 бригада поки нічого не коментує.

Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо...Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів, - написав Віктор Микита.

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