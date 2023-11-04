ЗСУ ліквідували командира російського батальйону "Терек" Попова — фото

У мережу потрапила інформація про те, що ЗСУ ліквідували командира батальйону "Терек" полковника поліції у відставці Володимира Попова.

Що відомо про ліквідацію російського командира Попова

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували за добу 463 російських окупантів

Протягом 3 листопада на Таврійському напрямку наші військові ліквідували 463 окупантів. Зокрема знищили 35 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

На Таврійському напрямку терористи:

завдали 22 авіаудари;

провели 51 бойове зіткнення;

здійснили 988 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, – пише пресслужба.

ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими захисниками та захисницями відбито близько 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку армія РФ намагалася штурмувати біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни намагались відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.