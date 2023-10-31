РФ втратить 5,3 млрд дол. ЄС готує 12-ий пакет антиросійських санкцій — Bloomberg

12-й пакет санкцій посилить обмеження на джерела прибутків та промисловість РФ та обмежить здатність Москви “годувати” свою військову машину.

12-ий пакет санкцій ЄС боляче вдарить по російській економіці

Європейський Союз у 12-му пакеті санкцій готує обмеження на 5,3 млрд доларів на торгівлю з РФ товарами, які використовуються у військових цілях.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Зазначається, що 12-й пакет санкцій посилить обмеження на джерела прибутків та промисловість РФ та обмежить здатність Москви годувати свою військову машину.

Новий пакет санкційних заходів включає обмеження на експорт зварювальних машин, хімікатів та інших технологій, які використовуються у військових цілях.

Також розглядається впровадження заборони на ліцензії на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних виробів, транспортних товарів та алмазів.

За словами джерел Bloomberg, які говорили на умовах анонімності, нещодавно запропоновані імпортні та експортні заходи щодо РФ вдарять по торгівлі з РФ на 5,3 мільярда доларів.

За даними кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, Європейська комісія вже наступного тижня представить пропозиції щодо 12-го пакета антиросійських санкцій.

ЄС виключив з російських санкцій 34 видів сировини

Investigate Europe у своєму розслідуванні пише, що з лютого 2022 року 27 країн ЄС ухвалили 11 пакетів санкцій проти РФ. Серед них санкції на нафту, вугілля, сталь і ліс.

Проте 34 види корисних копалин, які ЄС вважає «критично важливою» сировиною досі надходять з РФ до ЄС у величезних кількостях.

Airbus та інші європейські компанії все ще купують титан, нікель та інші товари у фірм, близьких до Кремля. Поширити

Розслідувачі зазначають, що з березня 2022 року по липень 2023 року Європа імпортувала з Росії критично важливу сировину на 13,7 млрд євро.

З січня по липень 2023 року надійшло сировини на понад 3,7 млрд євро, у тому числі 1,2 млрд євро нікелю.

За оцінками European Policy Center, до 90% деяких типів нікелю, що використовуються в Європі, надходить від російських постачальників.

ЄС потребує цієї сировини, щоб досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

Ці товари мають вирішальне значення для електроніки, сонячних панелей та електромобілів, а також для традиційних галузей промисловості, таких як аерокосмічна та оборонна.