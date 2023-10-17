"Алмазні" санкції проти РФ. НАЗК України готує чорний список компаній

Агентство вже направило до Служби безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій проти таких шести компаній з Росії. Вони вільно імпортують обладнання та інші необхідні компоненти з інших держав: Китаю, США, Ізраїлю, Бельгії, Індії.

В Україні введуть санкції проти алмазних компаній РФ

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку кандидатів на санкції одразу шість російських компаній з алмазної сфери. Це фірми, які виробляють та постачають обладнання для видобутку та обробки дорогоцінного каміння.

Про це повідомили у НАЗК. Агентство вже направило до Служби безпеки (СБУ) України пропозиції щодо застосування санкцій проти таких шести компаній:

ПО "Кристалл" спеціалізується на ограновуванні алмазів. Компанія є одним із найбільших виробників діамантів у Росії. За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала товарів, у тому числі обладнання для обробки алмазів та комплектуючих до нього, на загальну суму понад 600 тис. дол.

АО "ИЦ "Буревестник" – один із найбільших у світі виробників рентгенолюмінесцентних сепараторів для алмазодобувної промисловості. Розробляє та виробляє обладнання для російського алмазного гіганта "Алроса". За перше півріччя 2023 року "Буревестник" імпортував товарів на загальну суму понад 500 тис дол Продукція підприємства використовується на алмазовидобувних підприємствах не лише в самій Росії, а й у Анголі, ПАР, Лесото та Зімбабве.

АО "Светлана-рентген" спеціалізується на розробці та виробництві рентгенівських трубок. Співпрацює з "Буревісником". Наприклад, на початку 2022 року продукцію АТ "Светлана-рентген" на 60 тис дол було експортовано через АТ "Буревестник" до ПАР. Товар одержала афілійована компанія BVSA (PTY) LTD. За перші півроку 2023 року "Светлана-рентген" експортувала з Росії товарів більш ніж на 4,3 млн дол, а імпортувала – на суму понад 80 тис дол.

АО "Завод бурового оборудования " розробив на користь "Алроси" унікальну вибухозахищену підземну бурову установку ZBO U7ex. За перше півріччя 2023 року компанія імпортувала до Росії товарів більш ніж на 850 тис. дол.

ОАО "Виогем" – один із найбільших комплексних профільних інститутів гірничої галузі в СНД. Підприємство розробило універсальну бурову установку УБД-8, призначену для підземного та наземного буріння різних видів свердловин, яка використовується на гірничодобувних підприємствах, зокрема "Алроса".

ООО "Конструкторское бюро электрометрии" займається розробкою та створенням геофізичної апаратури. На початку 2022 року постачала вимірювачі питомого електричного опору ґрунту для компанії Alrosa (Zimbabwe) Limited – "дочки" "Алроси" у Зімбабве.

Як зазначили в НАЗК, ці компанії не перебувають під санкціями України та країн санкційної коаліції. А тому вони досі вільно імпортують обладнання та інші необхідні компоненти з інших держав, як-от Китай, США, Ізраїль, Бельгія, Індія тощо.

Що відомо про нового фігуранта списку спонсорів війни

НАЗК внесло одну з найбільших у світі компаній з виробництва діамантів Shree Ramkrishna Exports до списку міжнародних спонсорів війни.

Зокрема, компанія з Індії продовжує працювати на російському ринку і закуповувати алмази, попри введені західні санкції.

У порівнянні із 2021 роком в цьому році компанія втричі збільшила поставки з Росії.

За інформацією представників НАЗК, Індія є одним з ключових покупців дрібних алмазів в Росії і найбільшим у світі центром з виробництва діамантів. У цій країні виготовляють 95% діамантів світу.

При цьому приблизно три чверті алмазів надходять з РФ, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження.

SRK має річний дохід понад 1,3 млрд доларів. Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх.