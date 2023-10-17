"Алмазные" санкции против РФ. НАПК Украины готовит черный список компаний

Агентство уже направило в Службу безопасности Украины предложения по применению санкций против шести компаний из России. Они свободно импортируют оборудование и другие необходимые компоненты из других стран: Китая, США, Израиля, Бельгии, Индии.

В Украине введут санкции против алмазных компаний РФ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список кандидатов на санкции сразу шесть российских компаний из алмазной сферы. Это фирмы, производящие и снабжающие оборудование для добычи и обработки драгоценных камней.

Об этом сообщили в НАПК. Агентство уже направило в Службу безопасности (СБУ) Украины предложения по применению санкций против шести компаний:

ПО "Кристалл" специализируется на огранке алмазов. Компания является одним из крупнейших производителей бриллиантов в России. За первое полугодие 2023 г. компания импортировала товаров, в том числе оборудования для обработки алмазов и комплектующих к нему, на общую сумму более 600 тыс. дол.

АО "ИЦ "Буревестник" – один из крупнейших в мире производителей рентгенолюминесцентных сепараторов для алмазодобывающей промышленности. Разрабатывает и производит оборудование для российского алмазного гиганта "Алроса". За первое полугодие 2023 года "Буревестник" импортировал товаров на общую используется на алмазодобывающих предприятиях не только в самой России, но и в Анголе, ЮАР, Лесото и Зимбабве.

АО "Светлана-Рентген" специализируется на разработке и производстве рентгеновских трубок. Сотрудничает с "Буревестником". Например, в начале 2022 года продукция АО "Светлана-рентген" на 60 тыс долл. была экспортирована через АО "Буревестник" в ЮАР. Товар получила аффилированная компания BVSA (PTY) LTD. За первые полгода 2023 года "Светлана-рентген" экспортировала из России товаров более чем на 4,3 млн долл., а импортировала – на сумму свыше 80 тыс. дол.

АО "Завод бурового оборудования " разработал в пользу "Алросы" уникальную взрывозащищенную подземную буровую установку ZBO U7ex. За первое полугодие 2023 г. компания импортировала в Россию товаров более чем на 850 тыс. дол.

ОАО "Виогем" – один из крупнейших комплексных профильных институтов горной отрасли в СНГ. Предприятие разработало универсальную буровую установку УБД-8, предназначенную для подземного и наземного бурения разных видов скважин, которая используется на горнодобывающих предприятиях, в частности, "Алроса".

ООО "Конструкторское бюро электрометрии" занимается разработкой и созданием геофизической аппаратуры. В начале 2022 года снабжала измерители удельного электрического сопротивления почвы для компании Alrosa (Zimbabwe) Limited – "дочки" "Алросы" в Зимбабве.

Как отметили в НАПК, эти компании не находятся под санкциями Украины и стран санкционной коалиции. Поэтому они до сих пор свободно импортируют оборудование и другие необходимые компоненты из других государств, таких как Китай, США, Израиль, Бельгия, Индия и т.д.

Что известно о новом фигуранте списка спонсоров войны

НАПК внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству бриллиантов Shree Ramkrishna Exports в список международных спонсоров войны.

В частности, компания из Индии продолжает работать на российском рынке и закупать алмазы, несмотря на введенные западные санкции.

По сравнению с 2021 годом в этом году компания втрое увеличила поставки из России.

По информации представителей НАПК, Индия является одним из ключевых покупателей мелких алмазов в России и крупнейшим в мире центром по производству бриллиантов. В этой стране производят 95% бриллиантов мира.

При этом около трех четвертей алмазов поступают из РФ, но к ним не добавляют никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение.

SRK имеет годовой доход более 1,3 млрд долларов. Компания, после приобретения необработанных алмазов, производит огранку, полировку, классификацию и экспортирует их.