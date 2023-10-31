РФ потеряет 5,3 млрд долл. ЕС готовит 12-й пакет антироссийских санкций — Bloomberg
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РФ потеряет 5,3 млрд долл. ЕС готовит 12-й пакет антироссийских санкций — Bloomberg

ЕС
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Источник:  Bloomberg

12-й пакет санкций ЕС усилит ограничения на источники доходов и промышленность РФ и ограничит способность Москвы “кормить” свою военную машину.

12-й пакет санкций ЕС больно ударит по российской экономике

Европейский Союз в 12-м пакете санкций готовит ограничение на 5,3 млрд долларов на торговлю с РФ товарами, используемыми в военных целях.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что 12-ый пакет санкций усилит ограничения на источники доходов и промышленность РФ и ограничит способность Москвы кормить свою военную машину.

Новый пакет санкционных мер включает ограничения на экспорт сварочных машин, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Также рассматривается введение запрета на лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных изделий, транспортных товаров и алмазов.

По словам источников Bloomberg, говоривших на условиях анонимности, недавно предложенные импортные и экспортные меры по РФ ударят по торговле с РФ на 5,3 миллиарда долларов.

По данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, Европейская комиссия уже на следующей неделе представит предложения по 12-му пакету антироссийских санкций.

ЕС исключил из российских санкций 34 вида сырья

Investigate Europe в своем расследовании пишет, что с февраля 2022 года 27 стран ЕС приняли 11 пакетов санкций против РФ. В их числе санкции на нефть, уголь, сталь и лес.

Однако 34 вида полезных ископаемых, которые ЕС считает «критически важным» сырьем, до сих пор поступают из РФ в ЕС в огромных количествах.

Airbus и другие европейские компании все еще покупают титан, никель и другие товары у фирм, близких Кремлю.

Расследователи отмечают, что с марта 2022 по июль 2023 года Европа импортировала из России критически важное сырье на 13,7 млрд евро.

С января по июль 2023 года поступило сырья более чем на 3,7 млрд евро, в том числе 1,2 млрд евро никеля.

По оценкам European Policy Center, до 90% некоторых типов используемых в Европе никеля поступает от российских поставщиков.

ЕС нуждается в этом сырье, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Эти товары имеют решающее значение для электроники, солнечных панелей и электромобилей, а также для традиционных отраслей промышленности, таких как аэрокосмическая и оборонная.

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