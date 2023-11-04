ВСУ ликвидировали командира российского батальона "Терек" Попова — фото

В сеть попала информация о том, что ВСУ ликвидировали командира батальона "Терек" полковника полиции в отставке Владимира Попова.

Что известно о ликвидации российского командира Попова

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали за сутки 463 российских кафира

В течение 3 ноября на Таврическом направлении наши военные ликвидировали 463 кафира. В частности, уничтожили 35 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

На Таврическом направлении террористы:

нанесли 22 авиаудара;

провели 51 боевое столкновение;

совершили 988 артобстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины и воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, – пишет пресс-служба.

ВСУ отразили 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками и защитницами было отражено около 20 атак врага.

На Шахтерском направлении армия РФ пыталась штурмовать у населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение недалеко от Роботино Запорожской области.