ВСУ ликвидировали командира российского батальона "Терек" Попова — фото

В сеть попала информация о том, что ВСУ ликвидировали командира батальона "Терек" полковника полиции в отставке Владимира Попова.
Что известно о ликвидации российского командира Попова
Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали за сутки 463 российских кафира
В течение 3 ноября на Таврическом направлении наши военные ликвидировали 463 кафира. В частности, уничтожили 35 единиц военной техники врага.
Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.
На Таврическом направлении террористы:
нанесли 22 авиаудара;
провели 51 боевое столкновение;
совершили 988 артобстрелов.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины и воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, – пишет пресс-служба.
ВСУ отразили 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками и защитницами было отражено около 20 атак врага.
На Шахтерском направлении армия РФ пыталась штурмовать у населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение недалеко от Роботино Запорожской области.
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