Европейская пивоваренная компания потеряла миллиарды долларов в России

Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания утратила в РФ восемь пивоваренных заводов. Эти активы стоимостью около 9,1 млрд долл пришлось списать.
Carlsberg лишилась восьми заводов в РФ
Датский пивоваренный гигант Carlsberg Group, разорвавший все связи с РФ, заявил, что Кремль просто украл его бизнес в этой стране.
Компания принципиально отказалась идти на соглашения с российскими властями, за что те решили "арестовать" активы группы в стране.
Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что речь идет о восьми пивоваренных заводах в РФ. Компании пришлось списать эти активы стоимостью около 9,1 млрд долл.
Гендиректор группы напомнил, что Carlsberg решил приостановить действие всех лицензионных сделок на продажу своих пивных брендов в России. То есть, российскому предприятию "Балтика" теперь запрещено производить, продвигать и продавать продукцию группы.
Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Carlsberg уточняет, что отделение российского бизнеса включало инвестиции в оборудование для пивоварен и ИТ-инфраструктуру на рынках за пределами России в размере более 150 млн датских крон.
Следовательно, сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, констатирует концерн.
Carlsberg заявила о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года. Кроме того, компания остановила инвестиции и экспорт в РФ, отказалась от рекламы на российском рынке и перестала выпускать в РФ пиво под своим флагманским брендом Carlsberg.
Сarlsberg производит пиво под торговыми марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika и т.д. Все эти бренды теперь должны прекратить свое существование на территории России.
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