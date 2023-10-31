Европейская пивоваренная компания потеряла миллиарды долларов в России
Категория
Экономика
Дата публикации

Европейская пивоваренная компания потеряла миллиарды долларов в России

Офис Carlsberg
Читати українською
Источник:  Reuters

Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания утратила в РФ восемь пивоваренных заводов. Эти активы стоимостью около 9,1 млрд долл пришлось списать.

Carlsberg лишилась восьми заводов в РФ

Датский пивоваренный гигант Carlsberg Group, разорвавший все связи с РФ, заявил, что Кремль просто украл его бизнес в этой стране.

Компания принципиально отказалась идти на соглашения с российскими властями, за что те решили "арестовать" активы группы в стране.

Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что речь идет о восьми пивоваренных заводах в РФ. Компании пришлось списать эти активы стоимостью около 9,1 млрд долл.

Мы не собираемся заключать соглашение с российским правительством, которое каким-то образом оправдывает незаконное поглощение нашего бизнеса, – сказал Ааруп-Андерсен после публикации квартального отчета о прибылях и убытках компании.

Гендиректор группы напомнил, что Carlsberg решил приостановить действие всех лицензионных сделок на продажу своих пивных брендов в России. То есть, российскому предприятию "Балтика" теперь запрещено производить, продвигать и продавать продукцию группы.

Когда эти лицензии заканчиваются вместе с льготным периодом, россиянам больше не разрешается производить какие-либо из наших продуктов. Конечно, я не могу гарантировать, что это произойдет, но это наши ожидания, – сказал Ааруп-Андерсен.

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Вслед за нашим прошлогодним решением продать наш бизнес в России и последующим крупным процессом отделения бизнеса от остального Carlsberg Group, компания сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, – написано в сообщении концерна в июне 2023 года.

Carlsberg уточняет, что отделение российского бизнеса включало инвестиции в оборудование для пивоварен и ИТ-инфраструктуру на рынках за пределами России в размере более 150 млн датских крон.

Соглашение подлежит одобрению регуляторных органов РФ. Это включает подачу заявок в правительственную комиссию для получения ее одобрения. Кроме того, на соглашение распространяется несколько обычных условий, в частности одобрение регулирующих органов и выполнение определенных условий в ряде юрисдикций, – говорится в пресс-релизе.

Следовательно, сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, констатирует концерн.

Carlsberg заявила о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года. Кроме того, компания остановила инвестиции и экспорт в РФ, отказалась от рекламы на российском рынке и перестала выпускать в РФ пиво под своим флагманским брендом Carlsberg.

Сarlsberg производит пиво под торговыми марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika и т.д. Все эти бренды теперь должны прекратить свое существование на территории России.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Последняя крупная западная компания по экспорту зерна покинула российский рынок
Последняя крупная западная компания по экспорту зерна покинула российский рынок
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Газ из России еще может попадать на рынок ЕС — CNN
Газ из России еще может попадать на рынок ЕС — CNN
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Американская корпорация Xerox окончательно покидает российский рынок
Компания Xerox

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.