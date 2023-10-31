Европейская пивоваренная компания потеряла миллиарды долларов в России

Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания утратила в РФ восемь пивоваренных заводов. Эти активы стоимостью около 9,1 млрд долл пришлось списать.

Carlsberg лишилась восьми заводов в РФ

Датский пивоваренный гигант Carlsberg Group, разорвавший все связи с РФ, заявил, что Кремль просто украл его бизнес в этой стране.

Компания принципиально отказалась идти на соглашения с российскими властями, за что те решили "арестовать" активы группы в стране.

Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что речь идет о восьми пивоваренных заводах в РФ. Компании пришлось списать эти активы стоимостью около 9,1 млрд долл.

Мы не собираемся заключать соглашение с российским правительством, которое каким-то образом оправдывает незаконное поглощение нашего бизнеса, – сказал Ааруп-Андерсен после публикации квартального отчета о прибылях и убытках компании. Поделиться

Гендиректор группы напомнил, что Carlsberg решил приостановить действие всех лицензионных сделок на продажу своих пивных брендов в России. То есть, российскому предприятию "Балтика" теперь запрещено производить, продвигать и продавать продукцию группы.

Когда эти лицензии заканчиваются вместе с льготным периодом, россиянам больше не разрешается производить какие-либо из наших продуктов. Конечно, я не могу гарантировать, что это произойдет, но это наши ожидания, – сказал Ааруп-Андерсен. Поделиться

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Вслед за нашим прошлогодним решением продать наш бизнес в России и последующим крупным процессом отделения бизнеса от остального Carlsberg Group, компания сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, – написано в сообщении концерна в июне 2023 года. Поделиться

Carlsberg уточняет, что отделение российского бизнеса включало инвестиции в оборудование для пивоварен и ИТ-инфраструктуру на рынках за пределами России в размере более 150 млн датских крон.

Соглашение подлежит одобрению регуляторных органов РФ. Это включает подачу заявок в правительственную комиссию для получения ее одобрения. Кроме того, на соглашение распространяется несколько обычных условий, в частности одобрение регулирующих органов и выполнение определенных условий в ряде юрисдикций, – говорится в пресс-релизе. Поделиться

Следовательно, сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, констатирует концерн.

Carlsberg заявила о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года. Кроме того, компания остановила инвестиции и экспорт в РФ, отказалась от рекламы на российском рынке и перестала выпускать в РФ пиво под своим флагманским брендом Carlsberg.

Сarlsberg производит пиво под торговыми марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika и т.д. Все эти бренды теперь должны прекратить свое существование на территории России.