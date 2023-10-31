Європейська пивоварна компанія втратила мільярди доларів у Росії

Генеральний директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив, що компанія втратила у РФ вісім пивоварних заводів. Ці активи вартістю близько 9,1 млрд дол довелося списати.
У Carlsberg забрали вісім заводів у РФ
Данський пивоварний гігант Carlsberg Group, який розірвав усі зв'язки з РФ, заявив, що Кремль просто вкрав його бізнес у цій країні.
Компанія принципово відмовилася йти на угоди з російською владою, за що ті вирішили "заарештувати" активи групи в країні.
Генеральний директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив, що йдеться про вісім пивоварних заводів у РФ. Компанії довелося списати ці активи вартістю близько 9,1 млрд доларів.
Гендиректор групи нагадав, що Carlsberg вирішив зупинити дію всіх ліцензійних угод на продаж своїх пивних брендів у Росії. Тобто російському підприємству "Балтика" тепер заборонено виробляти, просувати та продавати продукцію групи.
Carlsberg Group підписала угоду про продаж російського бізнесу
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Carlsberg уточнює, що відділення російського бізнесу включало інвестиції в обладнання для пивоварень та ІТ-інфраструктуру на ринках за межами росії у розмірі понад 150 млн данських крон.
Відтак терміни остаточного завершення угоди залишаються невизначеними, констатує концерн.
Carlsberg заявила про плани піти з російського ринку у березні 2022 року. Крім того, компанія зупинила інвестиції та експорт до РФ, відмовилася від реклами на російському ринку та припинила випускати у РФ пиво під своїм флагманським брендом Carlsberg.
Сarlsberg виробляє пиво під торговими марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika та ін. Всі ці бренди тепер повинні припинити своє існування на території РФ.
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