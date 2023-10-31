Європейська пивоварна компанія втратила мільярди доларів у Росії

Генеральний директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив, що компанія втратила у РФ вісім пивоварних заводів. Ці активи вартістю близько 9,1 млрд дол довелося списати.

У Carlsberg забрали вісім заводів у РФ

Данський пивоварний гігант Carlsberg Group, який розірвав усі зв'язки з РФ, заявив, що Кремль просто вкрав його бізнес у цій країні.

Компанія принципово відмовилася йти на угоди з російською владою, за що ті вирішили "заарештувати" активи групи в країні.

Генеральний директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив, що йдеться про вісім пивоварних заводів у РФ. Компанії довелося списати ці активи вартістю близько 9,1 млрд доларів.

Ми не збираємося укладати угоду з російським урядом, яка якимось чином виправдовує незаконне поглинання нашого бізнесу, – сказав Ааруп-Андерсен після публікації квартального звіту про прибутки та збитки компанії. Поширити

Гендиректор групи нагадав, що Carlsberg вирішив зупинити дію всіх ліцензійних угод на продаж своїх пивних брендів у Росії. Тобто російському підприємству "Балтика" тепер заборонено виробляти, просувати та продавати продукцію групи.

Коли ці ліцензії закінчуються разом із пільговим періодом, росіянам більше не дозволяється виробляти якісь із наших продуктів. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але це наші очікування, – сказав Ааруп- Андерсен. Поширити

Carlsberg Group підписала угоду про продаж російського бізнесу

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Слідом за нашим торішнім рішенням продати наш бізнес у Росії та подальшим великим процесом відокремлення бізнесу від решти Carlsberg Group, компанія сьогодні підписала угоду про продаж свого російського бізнесу, – написано у повідомленні концерну у червні 2023 року. Поширити

Carlsberg уточнює, що відділення російського бізнесу включало інвестиції в обладнання для пивоварень та ІТ-інфраструктуру на ринках за межами росії у розмірі понад 150 млн данських крон.

Угода підлягає схваленню регуляторних органів РФ. Це включає подання заявок до урядової комісії для отримання її схвалення. Крім того, на угоду поширюються кілька звичайних умов, зокрема схвалення регулюючих органів та виконання певних умов у низці юрисдикцій, – йдеться у пресрелізі. Поширити

Відтак терміни остаточного завершення угоди залишаються невизначеними, констатує концерн.

Carlsberg заявила про плани піти з російського ринку у березні 2022 року. Крім того, компанія зупинила інвестиції та експорт до РФ, відмовилася від реклами на російському ринку та припинила випускати у РФ пиво під своїм флагманським брендом Carlsberg.

Сarlsberg виробляє пиво під торговими марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika та ін. Всі ці бренди тепер повинні припинити своє існування на території РФ.