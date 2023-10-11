Американська корпорація Xerox остаточно залишає російський ринок
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Економіка
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Американська корпорація Xerox остаточно залишає російський ринок

Компанія Xerox

Xerox припиняє свою діяльність в Росії і передає бізнес місцевому керівництву шляхом продажу своєї російської дочірньої компанії. У березні 2022 року компанія призупинила постачання продукції до Росії.

Xerox йде з Росії

Американська корпорація Xerox, один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами, оголосила про те, що продає російську дочірню компанію місцевому менеджменту тв виходить із Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

У Xerox нагадали, що після початку вторгнення РФ в Україні обмежили свою діяльність у Росії.

Ці обмежені операції включали роботу лише з певними клієнтами та партнерами у повній відповідності з усіма санкціями. Зараз Xerox припиняє свою діяльність в Росії і передає бізнес місцевому керівництву шляхом продажу своєї російської дочірньої компанії, – заявили в Xerox.

Російські ЗМІ додають з цього приводу:

ТОВ "Ксерокс (СНД)" продовжить працювати як незалежна організація, найближчим часом змінить назву і не буде пов'язане з корпорацією Xerox.

Умови угоди не розкриваються.

Xerox призупинив постачання продукції до Росії

У березні 2022 року Xerox оголосив про призупинення постачання продукції до Росії.

Один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами Xerox призупинив постачання продукції до Росії.

Про це повідомив головний фінансовий директор компанії Ксав'є Хейсс.

За його словами, компанія відстежує зміну ситуації в країні та поінформована про загрозу потенційного вилучення активів російським урядом.

Хейсс зазначив, що російський підрозділ не виробляє виручку у великому обсязі, і компанія робить усе, щоб повністю відповідати запровадженим санкціям.

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