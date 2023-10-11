Американська корпорація Xerox остаточно залишає російський ринок

Xerox припиняє свою діяльність в Росії і передає бізнес місцевому керівництву шляхом продажу своєї російської дочірньої компанії. У березні 2022 року компанія призупинила постачання продукції до Росії.
Xerox йде з Росії
Американська корпорація Xerox, один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами, оголосила про те, що продає російську дочірню компанію місцевому менеджменту тв виходить із Росії.
Про це йдеться у заяві компанії.
У Xerox нагадали, що після початку вторгнення РФ в Україні обмежили свою діяльність у Росії.
Російські ЗМІ додають з цього приводу:
Умови угоди не розкриваються.
Xerox призупинив постачання продукції до Росії
У березні 2022 року Xerox оголосив про призупинення постачання продукції до Росії.
Один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами Xerox призупинив постачання продукції до Росії.
Про це повідомив головний фінансовий директор компанії Ксав'є Хейсс.
За його словами, компанія відстежує зміну ситуації в країні та поінформована про загрозу потенційного вилучення активів російським урядом.
Хейсс зазначив, що російський підрозділ не виробляє виручку у великому обсязі, і компанія робить усе, щоб повністю відповідати запровадженим санкціям.
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