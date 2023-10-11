Американская корпорация Xerox окончательно покидает российский рынок

Xerox прекращает свою деятельность в России и передает бизнес местному руководству путем продаж своей российской дочерней компании. В марте 2022 года компания приостановила поставки продукции в РФ.

Xerox уходит из России

Американская корпорация Xerox, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, объявила о том, что продает российскую дочернюю компанию местному менеджменту ТВ выходит из России.

Об этом говорится в заявлении компании.

В Xerox напомнили, что после начала вторжения РФ в Украину ограничили свою деятельность в России.

Эти ограниченные операции включали работу только с определенными клиентами и партнерами в полном соответствии со всеми санкциями. Сейчас Xerox прекращает свою деятельность в России и передает бизнес местному руководству путем продаж своей российской дочерней компании, – заявили в Xerox. Поделиться

Российские СМИ добавляют по этому поводу:

ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжит работать как независимая организация, в ближайшее время сменит название и не будет связано с корпорацией Xerox. Поделиться

Условия соглашения не раскрываются.

Xerox приостановил поставки продукции в Россию

В марте 2022 года Xerox объявил о приостановке поставок продукции в Россию.

Один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами Xerox приостановил поставки продукции в Россию.

Об этом сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс.

По его словам, компания отслеживает изменение ситуации в стране и информирована об угрозе потенциального изъятия активов российским правительством.

Хейсс отметил, что российское подразделение не производит выручку в большом объеме, и компания делает все, чтобы полностью соответствовать введенным санкциям.