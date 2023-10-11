Американская корпорация Xerox окончательно покидает российский рынок

Xerox прекращает свою деятельность в России и передает бизнес местному руководству путем продаж своей российской дочерней компании. В марте 2022 года компания приостановила поставки продукции в РФ.
Xerox уходит из России
Американская корпорация Xerox, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, объявила о том, что продает российскую дочернюю компанию местному менеджменту ТВ выходит из России.
Об этом говорится в заявлении компании.
В Xerox напомнили, что после начала вторжения РФ в Украину ограничили свою деятельность в России.
Российские СМИ добавляют по этому поводу:
Условия соглашения не раскрываются.
Xerox приостановил поставки продукции в Россию
В марте 2022 года Xerox объявил о приостановке поставок продукции в Россию.
Один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами Xerox приостановил поставки продукции в Россию.
Об этом сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс.
По его словам, компания отслеживает изменение ситуации в стране и информирована об угрозе потенциального изъятия активов российским правительством.
Хейсс отметил, что российское подразделение не производит выручку в большом объеме, и компания делает все, чтобы полностью соответствовать введенным санкциям.
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