Армия РФ несет большие потери возле Купянска — Сырский

На участке Ягодное - Купянск-Узловой противник понес значительные потери, остановил активные действия и проводит перегруппировку, рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Что известно о потерях россиян под Купянском
Сырский обнародовал статистику по поводу российских потерь на Купянском направлении за неделю – 220 убитых россиян, еще 5 захвачены в плен.
Что известно об успехах ВСУ на Купянском направлении
Офицер спецподразделения ГУР МО "Kraken" Константин Немичев в интервью NV поделился мнениями о российско-украинском противостоянии, начиная с 2014 года, а также рассказал о боях на Купянском направлении.
Офицер констатирует, что в 2022 году у окупантов была цель, и они к ней шли. Накапливали оружие, проводили мобилизацию, а затем сделали то, что планировали, попытались захватить Украину. Но благодаря украинцам, вставшим на защиту страны, им этого не удалось сделать.
В ВСУ рассказали о численности российских войск на лимано-купянском направлении
В то же время офицер признает, что у россиян очень много "мяса", которое они будут опрокидывать на это направление. Поэтому задача Вооруженных сил – укрепляться и сдерживать напор.
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