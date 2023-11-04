Армия РФ несет большие потери возле Купянска — Сырский

Что известно о потерях россиян под Купянском

Силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского. Наращивает усилия по захвату господствующих высот, овладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска, - сказал Сырский. Поделиться

Сырский обнародовал статистику по поводу российских потерь на Купянском направлении за неделю – 220 убитых россиян, еще 5 захвачены в плен.

Что известно об успехах ВСУ на Купянском направлении

Офицер спецподразделения ГУР МО "Kraken" Константин Немичев в интервью NV поделился мнениями о российско-украинском противостоянии, начиная с 2014 года, а также рассказал о боях на Купянском направлении.

Естественно, война длится уже девять лет. Можем вспомнить 2014 год, когда нас готовили россияне, включая Януковича. Он развалил армию, распродал последнее вооружение. И потому россиянам тогда было очень легко поднять тех алкашей, наркоманов, которых они подняли на Донбассе, то есть в Луганске, Донецке. Они начали захватывать админздания и начали первые шаги агрессии, – сказал Немичев. Поделиться

Офицер констатирует, что в 2022 году у окупантов была цель, и они к ней шли. Накапливали оружие, проводили мобилизацию, а затем сделали то, что планировали, попытались захватить Украину. Но благодаря украинцам, вставшим на защиту страны, им этого не удалось сделать.

В ВСУ рассказали о численности российских войск на лимано-купянском направлении

Сейчас конфликт на такой стадии: кто сейчас поставит последнюю точку, даст последний толчок, тот и победит. Сейчас оккупант идет в наступательные действия. Но, например, на нашем направлении, на Купянском мы, Вооруженные силы Украины, разбили наступательный потенциал врага, - добавляет Немичев. Поделиться

В то же время офицер признает, что у россиян очень много "мяса", которое они будут опрокидывать на это направление. Поэтому задача Вооруженных сил – укрепляться и сдерживать напор.